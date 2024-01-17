國台辦介紹2023年與台灣政黨團體交流情況

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 徐媛攝） 中評社北京1月17日電（助理記者 徐媛）國務院台灣事務辦公室17日上午舉行例行新聞發布會。發言人陳斌華回答記者提問時介紹了2023年與台灣政黨、團體、代表性人士開展交流對話的主要情況及2024年相關規劃。



記者提問：請發言人總結介紹一下2023年與台灣政黨、團體、代表性人士開展交流對話的主要情況。2024年在這方面有哪些規劃？



陳斌華：2023年，我們在堅持“九二共識”、反對“台獨”政治基礎上，同台灣有關政黨、團體和代表性人士鞏固互信、加強交流、增進瞭解、凝聚共識，共同推動兩岸關係和平發展、維護台海和平穩定、造福兩岸同胞，取得積極成果。



一是加強與台灣有關政黨交流交往。中國國民黨副主席夏立言、連勝文，新黨主席吳成典等台灣政黨高層多次率團來訪，中央領導同志予以會見。參訪團通過出席兩岸交流活動、參訪考察、與大陸有關方面舉辦座談會、研討會等，與我們就台海形勢、兩岸關係及攸關台灣同胞利益福祉的相關議題對話溝通、交換意見，鞏固雙方政治互信，凝聚發展兩岸關係、促進交流合作共識。



二是台灣有關政黨、團體和代表性人士積極參與兩岸交流活動。在第十五屆海峽論壇、第三屆“攜手圓夢——兩岸同胞交流研討活動”、第六屆海峽兩岸青年發展論壇、第五屆中山論壇等活動中，我們與國民黨、新黨、親民黨、無黨團結聯盟等政黨及代表性人士交流溝通、凝聚共識，發出堅持“九二共識”、反對“台獨”和外來干涉、深化兩岸交流合作、促進融合發展、造福兩岸同胞、共促民族復興的積極聲音。馬英九先生率團來大陸祭祖、參訪並帶領台灣青年學生前來交流，北京大學等大陸5所高校師生應馬英九基金會邀請組團回訪台灣，均受到兩岸各界廣泛關注和積極評價，對促進兩岸同胞特別是青年交流往來、推動兩岸關係和平發展具有積極意義。



三是兩岸城市交流逐步恢復擴大。台北市長蔣萬安等台灣多位縣市長率團到大陸有關地方參訪，舉辦交流活動，為促進兩岸有關市縣各領域交流合作、增進兩地同胞民生福祉發揮了積極作用。



新的一年，我們將著眼台海形勢和兩岸關係發展變化，繼續深入貫徹落實習近平總書記重要指示批示精神和黨中央對台工作決策部署，在堅持“九二共識”、反對“台獨”政治基礎上，同台灣有關政黨、團體和代表性人士鞏固深化互信，加強交流對話，共同推動兩岸關係和平發展、推進祖國和平統一進程。

