國台辦：將繼續堅持寄希望於台灣人民的方針

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 徐媛攝） 中評社北京1月17日電（助理記者 徐媛）國台辦發言人陳斌華1月17日在例行記者會上表示，這次台灣地區選舉改變不了兩岸關係的基本格局和發展方向，改變不了兩岸同胞走近走親、越走越親的共同願望，更阻擋不了祖國終將統一、也必然統一的大勢。



有記者提問，有輿論認為賴清德就任後將變本加厲推動“台獨”分裂，兩岸和平統一可能性已經喪失。對此有何評論？請問下一階段大陸將如何堅定反對“台獨”分裂及外來干涉？



陳斌華表示，“台獨”與台海和平水火不容，只會給台灣帶來深重禍害。我們反對“台獨”分裂圖謀的行動堅決有力，粉碎“台獨”行徑、維護國家主權的能力堅不可摧，解決台灣問題、完成國家統一的意志堅定不移。



陳斌華說，這次台灣地區兩項選舉結果充分表明，民進黨代表不了台灣，代表不了全體台灣同胞。“下架民進黨”，反對“台獨”，要和平不要戰爭、要發展不要衰退、要交流不要分離，是島內主流民意。這次選舉改變不了兩岸關係的基本格局和發展方向，改變不了兩岸同胞走近走親、越走越親的共同願望，更阻擋不了祖國終將統一、也必然統一的大勢。



陳斌華指出，我們將繼續堅持“和平統一、一國兩制”方針，堅持寄希望於台灣人民的方針，堅持團結廣大台灣同胞，共同推動兩岸關係和平發展、推進祖國和平統一進程。

