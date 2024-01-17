哈德利率團訪台 國台辦回應

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 徐媛攝） 中評社北京1月17日電（助理記者 徐媛）美國前副國務卿斯坦伯格、前白宮國家安全事務助理哈德利率團訪台。國務院台灣事務辦公室17日上午舉行例行新聞發布會時，發言人陳斌華表示，一個中國原則是國際關係基本準則和國際社會普遍共識，也是中美關係政治基礎。我們堅決反對任何外部勢力以任何借口干涉中國內政。我們堅決反對美國與中國台灣地區開展任何形式的官方往來，這一立場是一貫的、明確的。我們敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，將不支持“台獨”的承諾落到實處，停止向“台獨”分裂勢力發出任何錯誤信號。



記者提問：2024年台灣地區領導人選舉結束後，美國前副國務卿斯坦伯格、前白宮國家安全事務助理哈德利率團訪台。對此有何評論？



陳斌華：台灣是中國的台灣。對中國台灣地區選舉結果，我們已經表明立場態度。無論選舉結果如何，都改變不了世界上衹有一個中國、台灣是中國一部分的基本事實。



一個中國原則是國際關係基本準則和國際社會普遍共識，也是中美關係政治基礎。我們堅決反對任何外部勢力以任何借口干涉中國內政。我們堅決反對美國與中國台灣地區開展任何形式的官方往來，這一立場是一貫的、明確的。



我們敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，將不支持“台獨”的承諾落到實處，停止向“台獨”分裂勢力發出任何錯誤信號。

