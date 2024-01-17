中原：去年下半年新盤撻訂大升六成

中評社香港1月17日電／中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，2023年第一及第二季新盤撻訂宗數共錄101宗，惟第三及第四季卻明顯增加至162宗，大幅上升60.4%。於2023年取消交易的一手私人住宅全年錄263宗，有153宗已成功重售，重售比例為58%。顯示撻訂單位大部分已獲買家承接。



香港商報網報導，雖然2023年下半年撻訂宗數增多，但去年首三季的重售比例均逾七成，第一季高達82%，第二季74%，第三季76%，反映一手撻訂盤源快速被消化。而第四季重售比例衹有22%，是因為撻訂單位重新推出市場放售需時，所以於去年第四季剛取消交易的一手新盤重售比例相對較低。在撻訂宗數最多的九個項目中，有六個的重售比例達六成以上。其中重售降價幅度超過一成的錄6宗，全部屬於黃竹坑港島南岸一期晉環的單位。



2023年錄得最多撻訂宗數的一手項目首三位分別是黃竹坑港島南岸一期晉環32宗，火炭星凱‧堤岸29宗及油塘蔚藍東岸22宗。上述三個項目中，星凱‧堤岸重售比例為69%最高，晉環41%，蔚藍東岸0%。蔚藍東岸全部撻訂單位均於去年第四季取消交易，故未有單位重售。晉環重售比例偏低，亦因為有近七成撻訂單位於去年第四季取消交易所致。



在撻訂較多的九個項目中，粉嶺One Innovale三期Cabanna及粉嶺One Innovale一期Archway的重售比例為100%，即撻訂單位已全數售出。重售比例較高的項目還包括：將軍澳日出康城十期LP10錄86%，火炭星凱‧堤岸錄69%，長沙灣睿峰錄67%，粉嶺One Innovale二期Bellevue錄64%。



至於重售降價幅度方面，黃竹坑港島南岸一期晉環13宗撻訂重售，全部原本2021年5月一手售出，重售成交價均下調，當中有6宗（即近一半單位）成交價降幅超過一成。降幅最多是晉環1座（1A）低層D室，實用面積383呎，原本成交價1501萬元，呎價達39191元，單位於2023年7月取消交易，並於同年12月重新以1060.4萬元售出，呎價27687元，重售價下降了29%。另外，火炭星凱‧堤岸20宗撻訂重售中，大部分2021年10月一手售出，有17宗重售成交價錄得下調，降幅全部低於一成，介乎1%到8%。其中降幅最明顯是星凱‧堤岸5座中層A室，實用面積673呎，原本成交價1336.1萬元，呎價達19853元，單位於2023年8月取消交易，並於同年10月重新以1235萬元售出，呎價18351元，重售價下降了8%。