國台辦：去年台灣同胞來陸較上年增7.4倍

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 徐媛攝） 中評社北京1月17日電（助理記者 徐媛）國務院台灣事務辦公室17日上午舉行例行新聞發布會。發言人陳斌華回答記者提問時總結介紹了2023年兩岸人員往來和各領域交流取得的進展和主要特點，及 2024年兩岸人員往來和各領域交流規劃。陳斌華表示，2023年兩岸往來約300萬人次，其中台灣同胞來大陸較上年增長7.4倍。呈現：祖國大陸積極促進兩岸交流往來正常化常態化；兩岸同胞交流熱情高漲，“兩岸一家親”情誼更加濃厚；交流活動豐富多樣，各領域交流全面升溫；融合發展持續深化，取得新進展新成效等四個新特點。



記者提問：請發言人總結介紹一下2023年兩岸人員往來和各領域交流取得的進展和主要特點，對 2024年兩岸人員往來和各領域交流有何規劃？



陳斌華：2023年，在大陸新冠疫情防控平穩轉段的新形勢下，我們積極推動兩岸交流盡快恢復正常，兩岸各界在時隔3年後再度開展多種形式的交流交往，人員往來和各領域交流快速回溫、持續熱絡。2023年兩岸往來約300萬人次，其中台灣同胞來大陸較上年增長7.4倍。呈現出一些新的特點，主要有：



一是祖國大陸積極促進兩岸交流往來正常化常態化。2023年，習近平總書記發表新年賀詞，先後向第十五屆海峽論壇、第六屆海峽兩岸青年發展論壇和兩岸企業家峰會10周年年會致賀信，宣示了繼續致力於促進兩岸經濟文化交流合作、深化兩岸各領域融合發展、造福台灣同胞的政策主張，充分體現了對廣大台胞的深情牽掛和關心關懷，感召兩岸同胞相向而行、加強交流、擴大合作、攜手並進，共享中國式現代化廣闊機遇，有力引領了兩岸交流合作的前進方向。



二是兩岸同胞交流熱情高漲，“兩岸一家親”情誼更加濃厚。隨著疫情防控平穩轉段，大陸有關方面及時採取措施便利兩岸人員往來。兩岸同胞交流交往的熱情高漲，數以萬計的台灣同胞踴躍參加海峽論壇、2023兩岸青年峰會、兩岸交流融合月等活動。許多台灣同胞特別是青年第一次來到大陸，親眼目睹大陸欣欣向榮的發展風貌，親身感受大陸同胞熱情友好的真摯情感。馬英九先生率台灣大學生來大陸交流參訪，大陸高校師生應邀回訪赴台交流，受到兩岸民眾普遍肯定。杭州亞運會、成都大學生運動會賽場上，台灣運動健兒時刻感受到“家的主場”氛圍和溫暖。湖南廣電芒果TV製作的兩岸音樂交流綜藝節目《聲生不息·寶島季》、央視電影頻道製作的兩岸歌手同唱《明天會更好》音樂短片，唱響兩岸同胞的心聲。



三是交流活動豐富多樣，各領域交流全面升溫。各地各部門積極舉辦形式創新、對象多元的兩岸交流活動，為兩岸民眾提供更多交流切磋、增進情誼的平台。兩岸文化交流持續熱絡，民俗信仰交流內容豐富，基層交流形態多樣，青年學生交流精彩紛呈，教育、出版、醫藥衛生、體育、新聞、工會、婦女、少數民族、宗教等領域和界別的交流廣泛開展。數以萬計的台灣民眾來湄洲島媽祖祖廟朝拜，參加黃帝、炎帝、伏羲、關帝、開漳聖王等祭祀大典活動。數以千計的台灣村里長等基層代表到大陸各地交流參訪。第三屆海峽兩岸青年文化月、第十一屆海峽青年節、第十屆台灣青年嶺南行等面向青年的交流活動，讓兩岸青年走近走親。“兩岸新銳設計競賽·華燦獎”、第六屆中華設計獎設計大賽、We愛·第七屆兩岸青年短片大賽、第三屆IM兩岸青年影展，海峽兩岸閩南語音樂大獎賽等，吸引了眾多台灣青年參加。



四是融合發展持續深化，取得新進展新成效。《中共中央 國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路建設兩岸融合發展示範區的意見》正式發布。各地各部門積極努力，惠台利民政策措施進一步落實落細，保障台灣同胞福祉和在大陸享受同等待遇的制度和政策得到進一步完善。越來越多的台胞特別是台灣青年在大陸找到了實現夢想的舞台，成為中國式現代化的見證者、參與者、受益者。2023年有25名台灣青年和3個以台灣青年為主體的團隊獲評省級和市級青年五四獎章和青年五四獎章集體（含提名獎）榮譽稱號。中國音樂家協會、攝影家協會、戲劇家協會新增吸收7位台灣文藝家會員，中國作協新增吸收2位會員。



事實充分證明，兩岸同胞同文同種、人親土親，要來往、要交流、要合作，是兩岸同胞的天然情感和樸素願望，是民進黨當局所干擾阻礙不了的。新的一年，我們將繼續秉持“兩岸一家親”理念，積極推進兩岸各領域交流合作，不斷擴大兩岸人員往來，深化兩岸融合發展，推動同胞共同弘揚中華文化，促進心靈契合。

