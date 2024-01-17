國台辦：願保持足夠耐心包容心減少台胞誤解

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 徐媛攝） 中評社北京1月17日電（助理記者 徐媛）國台辦發言人陳斌華1月17日在例行新聞發布會上表示，我們願意保持足夠的耐心和包容心，不斷加深廣大台灣同胞對祖國大陸的瞭解，逐步減少他們的誤解和疑慮，進而走出受“台獨”思想蒙蔽的誤區。我們希望也相信廣大台灣同胞能夠堅定站在歷史正確的一邊，做堂堂正正的中國人。有強大祖國做依靠，台灣同胞的國際發展空間才能更大，在國際上腰杆才會更硬、底氣才會更足，才會更加安全、更有尊嚴。



有記者提問說，第一個問題，從瑙魯與台“斷交”來看，大陸方面沒有任何觀察期，未來在外交、經貿、軍事方面可能會有常態性緊縮措施，最終目的是警告民進黨。請問大陸使用“高壓對抗策略”會否產生“雙面刃”效果，是否會給台灣民眾帶來反效果？第二個問題，馬英九日前接受外媒訪問時講到，台灣未來要台灣民眾在自己“憲政體制”下決定並且接受。大陸使用武力可能不是很好的解決辦法。請問國台辦如何評論？第三個問題，在馬英九時期的“九二共識”是“一中各表”，民進黨上台後，將“九二共識”與“一國兩制”劃等號，可以預料未來四年大陸與承接蔡英文路線的賴清德不會有互動，與台灣民眾溝通反而是比較關鍵。請問大陸方面如何消除台灣民眾，尤其是年輕人對“九二共識”的疑慮？



就第一個問題，陳斌華強調了三點：第一點，世界上衹有一個中國，台灣是中國的一部分的歷史事實和法理事實不容置疑，台灣從來不是一個國家而是中國的一部分的地位不容改變。任何歪曲事實、否定和挑戰一個中國原則的行徑都將以失敗告終。事實是，自2016年民進黨上台以來，有包括瑙魯在內10個國家先後斷絕與民進黨當局所謂“外交關係”。



第二點，民進黨以追求“台獨”起家，頑固堅持分裂立場，拿島內老百姓的血汗錢搞“外交突破”，買取國際承認，蒙蔽台灣民眾。其實質是圖謀否定兩岸同屬一個中國的事實，破壞中國主權和領土完整。我們理所當然要反對、要遏制，我們維護的是包括台灣同胞在內的兩岸同胞共同利益和中華民族根本利益。



第三點，台灣同胞是我們的骨肉天親，兩岸同胞是血濃於水的一家人。由於受到“台獨”思想毒害，也由於兩岸政治分歧問題尚未得到解決，一些台灣同胞對兩岸關係性質和國家認同問題認識出現偏差。我們願意保持足夠的耐心和包容心，不斷加深廣大台灣同胞對祖國大陸的瞭解，逐步減少他們的誤解和疑慮，進而走出受“台獨”思想蒙蔽的誤區。我們希望也相信廣大台灣同胞能夠堅定站在歷史正確的一邊，做堂堂正正的中國人。有強大祖國做依靠，台灣同胞的國際發展空間才能更大，在國際上腰杆才會更硬、底氣才會更足，才會更加安全、更有尊嚴。



關於第二個問題，陳斌華指出，“和平統一、一國兩制”是我們解決台灣問題的基本方針。以和平方式實現祖國統一，最符合包括台灣同胞在內的中華民族整體利益。



陳斌華說，我們不承諾放棄使用武力，絕非針對台灣同胞，針對的是外部勢力干涉和極少數“台獨”分裂分子及其分裂活動。台灣是中國的一部分，中國政府有權也有責任採取一切必要手段維護國家統一和主權、領土完整。我們將繼續以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一前景，但決不為“台獨”分裂留下任何餘地。



對於第三個問題，陳斌華回應，1992年海協會與台灣海基會達成的各自以口頭方式表述海峽兩岸均堅持一個中國原則的“九二共識”，對於兩岸建立基本互信、開展對話協商、增進兩岸同胞福祉，發揮了不可替代的重要作用，是兩岸關係和平發展的政治基礎，是兩岸關係之錨。我們反復強調，只要堅持“九二共識”，台灣任何政黨、任何團體與我們交往都不存在障礙；只要堅持“九二共識”，兩岸之間的事情都好商量，好解決。



陳斌華表示，近年來，民進黨當局頑固堅持“台獨”立場，否定、歪曲和污名化“九二共識”，嚴重破壞了兩岸關係政治基礎，損害了兩岸同胞的共同利益。希望廣大台灣同胞正確理解“九二共識”的重要意義，堅決抵制“台獨”分裂行徑，與大陸同胞攜手並肩，共同推動兩岸關係和平發展、融合發展，共創民族復興美好未來。



