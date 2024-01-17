否認拒接侯電話　柯：君悅事選完就結束了

民眾黨主席柯文哲。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月17日電（記者 鄭羿菲）2024大選落幕，台灣民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪昨晚在臉書爆料，暗指選後中國國民黨新北市長侯友宜狂打電話，柯卻不想接電話了，柯也說“被騙一次，就不會再上第二次當了”。柯文哲17日受訪表示，不是拒接，因手機常常是助理在拿。被問及是否因侯友宜當初在君悅飯店念簡訊？柯淡淡說，選完就結束了。



陳佩琪昨天晚上在臉書發文指出，去年藍白合的那段日子，是2人幾年來少有的不愉快回憶，但很慶幸現在那個熟悉的老公回來了，今天在玄關跟她說：“XXX打好幾次手機給我，新的、舊的手機都打，我已經不想接了，被騙一次，就不會再上第二次當了…”她很贊同不想接電話的作法，這種人家給的私訊，會當眾唸出來，或是保母指令要唸就唸的人，若接電話，搞不好還會給人錄音，哪天就算當眾放出來也不意外，現在選戰結束了，還是彼此尊重、各自安好。



柯文哲17日上午接受媒體訪問，這也是柯2024敗選後首次公開露面，柯文哲一走出電梯，神情一派輕鬆，柯還配合媒體喊話微笑揮手拍照，受訪態度也如過往般，還會不時開玩笑。



媒體問及，陳佩琪的發文，是指拒接侯友宜打來的電話嗎？柯文哲笑說，她應該修改的吧？他昨天回去有跟陳講說不要寫這些啦，幹什麼？媒體追問，到底是拒接誰的電話？柯文哲依舊四兩撥千斤說，不是拒接，因為平常他的手機常常是助理在拿，他也沒有時間，常常隔了一天才知道。



媒體再繼續追問，侯友宜如果打電話來，你會接嗎？柯文哲說，再講嘛，而且他的手機常常都是在助理那裡，特別是常常在開會幹什麼，手機根本就不在他身上。



至於陳佩琪臉書上認為“若當初藍白合，民眾黨就會消失”，當初不願擔任副手，是擔心民眾黨的前途嗎？柯文哲認為，這以後再做分析，台灣的“總統”大選，若競選主軸被拉回統獨，不用選他都知道一定是綠營的贏，因為在中美之間，台灣還是比較傾向美國，這是一個事實。所以他一直認為，要想辦法讓台灣的選舉脫離統獨的競選主軸，這以後有專訪再來慢慢講。