國台辦：有關部門正研究進一步中止ECFA

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 徐媛攝） 中評社北京1月17日電（助理記者 徐媛）國務院台灣事務辦公室17日上午舉行例行新聞發布會。發言人陳斌華回答記者提問時表示，有關部門正依據《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA）相關條款和有關政策法規，研究進一步採取中止ECFA早期收穫農漁、機械、汽車零配件、紡織等產品關稅減讓等措施。發言人強調，民進黨當局頑固堅持“台獨”立場，拒不承認“九二共識”，破壞兩岸協商的政治基礎，是有關問題難以得到解決的根本原因。



記者提問：台灣地區選舉前，大陸有關部門表示正研究進一步採取中止ECFA早期收穫農漁、機械、汽車零配件、紡織等產品關稅減讓等措施，請問目前進展如何？大陸方面未來是否會全面終止ECFA？



陳斌華：據瞭解，有關部門正依據《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA）相關條款和有關政策法規，研究進一步採取中止ECFA早期收穫農漁、機械、汽車零配件、紡織等產品關稅減讓等措施。



ECFA是在“九二共識”的共同政治基礎上簽署實施的。民進黨當局頑固堅持“台獨”立場，拒不承認“九二共識”，破壞兩岸協商的政治基礎，是有關問題難以得到解決的根本原因。





