核二、核三可能延役？綠委：不用過多詮釋

洪申翰。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北1月17日電（記者 黃筱筠）有報導指出，台電可能對於核二、核三進行延役，這是否代表2025年非核家園確定跳票。民進黨“立委”洪申翰今天受訪說，根據他去瞭解，目前理解是台電態度與過去一致，台電昨天在媒體場合所說，是因新“國會”對於相關核電議題希望進行瞭解，台電願意跟新“國會”報告，是行政部門對新“國會”尊重，不用過多語意外的詮釋。



代理台電董事長的“經濟部次長”曾文生16日在年終記者會突然表示，新“國會”在野黨全面支持核電廠延役、核四重啟，台電會準備資料去向新“國會”報告，一切遵照“國會”與政府決議，台電是執行單位。據報導，台電初步認為核二、三較具延役條件。



洪申翰說，應該要回歸到科學，才能在能源政策找到解答。媒體追問民進黨在新“國會”對能源立場一樣嗎？他則說，基本上因為確實新“國會”還沒開始，他不方便代替下一屆成員代答。



對於台灣民眾黨開出條件，未來“立法院”可能有合作機會嗎？是否願意接受民眾黨不分區“立委”黃國昌當副院長？洪申翰說，媒體這段時間有很多想像力豐富的組合，民進黨選後態度明確，在新“國會”下的朝野關係，願意協商、對話尋求共識，但是我們可以理解在野黨會出招，有自己的主張，我們理解。但是不用過多猜測，現在都還沒有進入討論人選階段。



他也說，黃國昌有想當“立法院副院長”嗎？黃國昌不是想當“法務部長”。