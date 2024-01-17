謝衣鳯：民眾黨應和國民黨合作　強力監督綠

藍委謝衣鳯接受媒體採訪。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北1月17日電（記者 楊騰凱）針對“立法院”正副院長人選，若由中國國民黨當正的，是否可由台灣民眾黨當副的？國民黨“立法院”黨團書記長謝衣鳯今日表示，民眾黨提出合作條件，包括強化“國會”聽證權等，都衹有靠在野黨合作才能完成，這次大選藍白“總統”票相加大於綠，如果要符合民眾期待，民眾黨就應該和國民黨合作。



針對“立法院”正副院長人選，國民黨當正的，是否接受民眾黨當副的？



謝衣鳯表示，前幾天民眾黨提出來一些條件，那些條件不論是“國會”聽證權、人事審查權的強化等，唯有在野黨共同合作，才能夠來完成這個監督。



謝衣鳯指出，我們也知道在“總統”的得票方面，不論是國民黨侯友宜與民眾黨柯文哲，其實加起來都超越了民進黨賴清德，這代表民眾還是期待政黨輪替，期待在野可以強力監督，相信秉持這樣的原則，如果要符合民眾的期待，民眾黨就應該要和國民黨合作。



謝衣鳯表示，的確講到不管是“立法院”正副院長，不管是“立法院”的攻防，就民生議題與民眾重大議題上面，不同政黨都會有共同合作，那是為了民眾的共同福祉，但是對於強力監督的部分，民眾黨應該要和國民黨合作，畢竟我們是在野黨，我們應該要共同強力監督政府，那才會讓民眾放心。