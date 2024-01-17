柯文哲：台灣應要推動不在籍投票

民眾黨主席柯文哲受訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月17日電（記者 鄭羿菲）2024大選落幕，但網路上卻出現大量質疑“做票”的影片，多是替台灣民眾黨主席柯文哲抱不平，柯17日表示，台灣已是相當成熟的民主“國家”，不可能大規模做票，小瑕疵也許會有，未來台灣應該要推動的是“不在籍投票”。



至於選前柯文哲對各家民調不滿嗆聲“選後就知道是誰沒穿褲子”，但選舉結果柯確實第三名，柯文哲說，台灣社會處在轉型期，很多東西都還在變化，再過4年使用市話的人就更少了，每次選舉都是反省改進，黨內會對2024選舉做一些檢討。



柯文哲17日上午在2024敗選後首度露面接受媒體訪問，針對網路出現大量質疑“做票”的影片，柯文哲先是向全台選務人員道謝、表達辛苦了，接著他認為不可能大規模做票，小瑕疵也許會有，但應該要推動不在籍投票了。每次選舉到了，台鐵、高鐵就要爆運量，讓民眾疲於奔命，就等於在製造投票的成本，台灣是ICT“大國”，其實用手機投票應該很容易。目前我們的投票方法在全世界的標準來看，太落伍了。



至於民調爭議，柯文哲說，他發現滿有趣的現象，若用純市話做民調，他就是最後一名，若是純手機做民調，他就會變成第一名，到底市話與手機在民調佔比要怎麼混合？他的發現就是純市話投票率比較高，純手機的投票率比較低。台灣社會處在一個轉型期，所以很多東西都還在變化，這個轉型期會讓這一段時間到底手機要加多少，是個有趣的題目。



柯文哲說，再過4年，市話使用者應該會更少，這在過程當中應該怎麼配合？對我們來講，每次選舉都是一個反省改進的，也是對這種社會脈動的一個檢查，我們也會展開黨內關於這場選舉的一些檢討。