南投縣長許淑華喊話賴　理性施政兩岸對話

南投縣長許淑華參訪“玄愛兒少愛心家園”。（中評社 方敬為攝） 中評社南投1月17日電（記者 方敬為）台灣大選落幕，民進黨賴清德當選，兩岸關係緊張，台灣觀光類股立即重挫，國民黨南投縣長許淑華今天對此表示，賴因為“台獨”主張鮮明，本來觀光業者期待兩岸旅遊回春的希望落空，如今可能還會因為地緣政治風險上升，影響其他海外旅客來台，這對以發展觀光、農業為主的南投而言，並非好事，籲賴清德未來能理性施政，尋求兩岸對話，勿政治掛帥。



受選舉結果影響，台灣觀光類股選後第一天開盤日，成為盤面最弱勢的個股，其中又以飯店股和旅行社股賣壓最為沉重，股價重挫，一片綠油油。



對於大選過後，觀光業反映悲觀，許淑華17日參訪“玄愛兒少愛心家園”受訪表示，原先觀光業者期待選後兩岸旅遊回春，但確定由賴清德勝選後，不只期望落空，甚至讓觀光產業的發展增添更多不確定因素，因為賴“台獨”主張鮮明，中國大陸鬆綁陸客來台的機會更低，加上地緣政治風險上升，可能進而影響其他海外旅客來台，觀光業者悲觀、股市重挫，都是可以預期的狀況。



許淑華指出，南投縣的經濟又是以觀光、農業為主要產業，她恭喜賴清德當選，也希望賴未來能理性施政，不要政治掛帥，必須要正視台灣面臨的觀光發展窘境，不能只是講究工業穩定、科技創新，觀光產業的發展也需要政府協助，兩岸觀光旅遊這方面，不應該被排除，賴清德選前也稱願兩岸對話，希望能夠落實，兩岸若能在觀光方面重啟互動交流，衝突風險也能有所下降。



許淑華表示，賴清德未來若沒有對觀光發展提出政策方針，她會請求“立法院”國民黨籍的“立委”大力督促，必須就觀光政策提出一些具體方案，不能夠再像過去，面對觀光客不來的問題，只會用各種的基金補貼，長期已經讓台灣的觀光發展基金開始出現虧損。



至於是否擔心先前南投與大陸洽簽的農業採購合約、觀光合作備忘錄受到影響？許淑華說，南投與杭州等城市有密切關係，長期在兩岸互助上有所經營，去年她到大陸去洽談，也是在民進黨執政之下，應不會出現問題。不過，民進黨官方若能夠大開大闔，理性看待兩岸關係，有“中央”政策的支持下，地方在推動相關事務，必然可以如虎添翼，希望賴清德選後能收起政治掛帥、意識形態，理性施政，對地方經濟、產業發展才有正面效益。