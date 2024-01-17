西太平洋海軍論壇工作小組會在南京舉行

中評社北京1月17日電／據新華社報導，由中國海軍承辦的西太平洋海軍論壇工作小組會16日在南京舉行。來自30個國家海軍的代表出席會議。會議旨在攜手各國推進全球和地區海洋治理，共同應對海上安全風險與挑戰，推動構建海洋命運共同體。



此次會議將共同討論《西太平洋海軍論壇章程》《海上意外相遇規則》《災害響應指南》的修訂和更新情況，研究未來論壇活動等。來自中國、澳大利亞、加拿大、智利、法國、日本、韓國、俄羅斯、美國等23個論壇成員國，孟加拉國、印度、墨西哥等7個論壇觀察員國的代表，通過線下和線上方式同步參加會議。這是中國時隔10年後第二次承辦該會議。



海軍參謀部曲濤海軍大校在開幕式上表示，海洋命運共同體的重要理念從全新視角闡釋了人類與海洋和諧共生的關係，為維護海上安全穩定、推進全球海洋治理提供了中國智慧和方案。近年來，中國海軍始終積極履行國際義務，提供了護航、災後救助、海上搜救、醫療服務等海上公共安全產品，展示了構建海洋命運共同體的真誠意願和中國擔當。中國海軍願與各國海軍一道，繼續堅守多邊主義，倡導公平正義，守望相助、通力合作，安全共築、命運與共，攜手推進全球和地區海洋治理，共同應對海上安全風險與挑戰，推動構建海洋命運共同體。



西太平洋海軍論壇是地區性海軍合作機制平台。經過30多年的發展，論壇已有23個成員國、7個觀察員國，逐步從討論一般海上安全問題，向具有主導地區海軍專業合作和制定海上行動規則功能的方向發展，已成為西太地區頗具影響力的機制性海軍論壇。



（來源：新華網）