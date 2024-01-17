朝鮮決定廢除等朝韓事務機構

中評社北京1月17日電／據新華社報導，朝鮮最高人民會議15日發布決定，廢除祖國和平統一委員會、金剛山國際旅遊局等朝韓事務機構。



朝鮮第十四屆最高人民會議第十次會議15日在平壤舉行，朝鮮最高領導人金正恩發表施政演講。他說：“北南關係已不再是同族關係、同質關係，而是敵對的兩國關係，完全是戰爭中的兩個交戰國關係。”鑒於朝鮮將韓國定為“最敵對國家”，朝鮮有必要在憲法中反映。他要求通過修憲反映這一問題，並提請最高人民會議下次會議審議。



針對半島局勢，金正恩說，美國不時拋出所謂“終結朝鮮政權”言論，在朝鮮周邊大批部署戰略核資產，與其追隨勢力不斷進行大規模戰爭演習，朝鮮國家安全由此遭到越發嚴重的侵害。



金正恩說：“我們不希望戰爭，但也不想躲避戰爭。”他說：“一旦戰爭變成現實，我們決不會忙於避戰，而會為維護自身主權、人民安全和生存權，迅速採取行動。”



朝中社2023年10月13日發表評論文章，針對美國“羅納德·里根”號核動力航母進入韓國釜山港，並參與美日韓針對朝鮮進行的演習，朝方譴責美國不斷向朝鮮半島派遣部署戰略核資產，認為這是“迫使地區形勢陷入不可挽回的破產局面的嚴重軍事挑釁行為”。



（來源：新華網）