兩架波音飛機在美國芝加哥機場相撞

中評社北京1月17日電／據央視新聞報導，美聯社當地時間1月15日報導，美國聯邦航空管理局（FAA）當日表示，日本全日空航空公司旗下一架波音777飛機於14日晚在美國芝加哥奧黑爾國際機場進行起飛滑行時，與美國達美航空公司旗下一架波音717飛機相撞。



報導稱，事故中沒有人員傷亡的報告，美國聯邦航空管理局將對事故進行調查。目前尚不清楚事故是否與波音飛機製造缺陷有關。此前，美國飛機製造商波音公司因一系列事故而遭到部分機型停飛及嚴格審查。



（來源：央視網）