公安部：抓獲犯罪嫌疑人2.7萬名

中評社北京1月17日電／據央視新聞報導，記者17日從公安部獲悉，2023年，全國公安機關持續深入推進常態化掃黑除惡鬥爭，共打掉涉黑惡犯罪組織1900餘個，抓獲犯罪嫌疑人2.7萬名，破獲各類刑事案件2.9萬餘起。



2023年，公安部掛牌督辦37起案情重大、複雜的涉黑惡案件，強化指導督辦、專家支持，推動案件偵辦工作有序開展。同時，全力緝捕涉黑涉惡在逃人員，各地目標在逃犯罪嫌疑人到案1222名，其中境內1105名、境外117名。



針對黑惡犯罪向網絡發展蔓延的嚴峻態勢，公安部部署各地公安機關深入開展打擊懲治涉網黑惡犯罪專項行動，共打掉涉網黑惡犯罪組織795個，抓獲犯罪嫌疑人1.2萬餘名，破獲刑事案件1.8萬起。其中，在掌握相關犯罪事實和證據基礎上，公安部組織北京、山東等地公安機關與印度尼西亞警方開展警務執法合作，成功打掉藏匿在印尼巴淡島等地的特大跨境裸聊敲詐犯罪團夥。



全國公安刑偵部門積極參與打擊長江非法采砂、打擊整治盜采海砂等專項行動，持續推進打擊“沙霸”“礦霸”“村霸”“鄉霸”等重點行業領域黑惡勢力，打掉自然資源領域涉黑組織28個。2023年9月，會同相關部門深入推進教育、金融放貸、市場流通等重點行業領域整治，共偵辦相關領域涉黑惡案件800餘起，抓獲犯罪嫌疑人6000餘名，有力整治了行業亂象。



（來源：央視新聞客戶端）