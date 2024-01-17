中評社北京1月17日電／據新華社報導，紐約股市三大股指16日下跌。



截至當天收盤，道瓊斯工業平均指數比前一交易日下跌231.86點，收於37361.12點，跌幅為0.62%；標準普爾500種股票指數下跌17.85點，收於4765.98點，跌幅為0.37%；納斯達克綜合指數下跌28.41點，收於14944.35點，跌幅為0.19%。



板塊方面，標普500指數十一大板塊十跌一漲。能源板塊和材料板塊分別以2.40%和1.19%的跌幅領跌，科技板塊上漲0.39%。



（來源：新華網）