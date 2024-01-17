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北極風暴席捲美國
http://www.CRNTT.com   2024-01-17 12:15:49


當地時間2024年1月16日，美國布法羅，暴雪侵襲後，民眾在清理積雪。（來源：央視網）
　　中評社北京1月17日電／據央視新聞報導，隨著北極風暴席捲美國，有超過兩億美國人受到了大雪、冰凍和低溫寒潮天氣影響。受惡劣天氣影響，美國16日多地的學校停課。據報導，有超一百萬名學生受影響。

　　（來源：央視網）

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