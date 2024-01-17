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紐約油價16日下跌
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2024-01-17 12:16:06
中評社北京1月17日電／據新華社報導，紐約油價16日下跌。
截至當天收盤，紐約商品交易所2月交貨的輕質原油期貨價格下跌28美分，收於每桶72.40美元，跌幅為0.39%；3月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格上漲14美分，收於每桶78.29美元，漲幅為0.18%。
（來源：新華網）
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