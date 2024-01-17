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紐約金價16日下跌
http://www.CRNTT.com   2024-01-17 12:16:18


　　中評社北京1月17日電／據新華社報導，紐約商品交易所黃金期貨市場交投最活躍的2月黃金期價16日下跌21.4美元，收於每盎司2030.2美元，跌幅為1.04%。

　　市場分析人士認為，美元指數、美國國債收益率上漲是當天金價下跌的主要原因。

　　當天，3月交割的白銀期貨價格下跌23.6美分，收於每盎司23.093美元，跌幅為1.01%；4月交割的白金期貨價格下跌16.7美元，收於每盎司904.4美元，跌幅為1.81%。

　　（來源：新華網）

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