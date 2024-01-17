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芝加哥農產品期價16日漲跌不一
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2024-01-17 12:16:29
中評社北京1月17日電／芝加哥期貨交易所玉米、小麥和大豆期價16日漲跌不一。
當天，芝加哥期貨交易所玉米市場交投最活躍的3月合約收於每蒲式耳4.435美元，比前一交易日下跌3.5美分，跌幅為0.78%；小麥3月合約收於每蒲式耳5.82美元，比前一交易日下跌14美分，跌幅為2.35%；大豆3月合約收於每蒲式耳12.2725美元，比前一交易日上漲3美分，漲幅為0.25%。
（來源：新華網）
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