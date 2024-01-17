日本政客為何熱衷炒作“台灣有事”？

中評社北京1月17日電／近年來，日本政府積極介入台海事務，不斷加強對台海局勢的關注。日本部分保守政客常就台灣問題發表不當言論並採取相應行動，嚴重擾亂亞太地區秩序的穩定。日本前首相安倍晉三曾揚言“台灣有事就是日本有事，就是日美聯盟有事”；2022年8月，日本前首相、自民黨副總裁麻生太郎竄訪中國台灣地區，成為日台“斷交”後竄台的最高級別日本政客；今年1月10日，麻生太郎再次就台灣問題發表言論，妄稱“台灣有事”極可能成為事關日本生存的危機事態。



日本部分政客熱衷介入台灣地區事務、炒作“台灣有事”等話題，原因是多方面的：



首先，是為了制衡中國崛起，緩解東海地區壓力。近年來，中國在釣魚島海域等東海地區的正常維權行動有所加強，日本則受綜合國力所限，在中日領土領海爭端中陷於被動。因此，日本意欲在台灣問題上加強對華施加外交、輿論壓力，以“今日烏克蘭、明日東亞（台灣地區）”等所謂“中國威脅論”敘事，進行對華污名化，牽制中國大陸在台灣問題上的行動力度，延緩中國和平統一進程。同時，日本政客意圖通過炒作台灣問題，使中國主要精力集中在台灣事務方面，進而牽制中國在東海地區維護國家領土領海安全的精力，達到降低日本在東海地區與中國競爭壓力的目的。



其次，是為了爭取日本保守主義勢力的支持。日本在簽訂《馬關條約》之後，對中國台灣實行了長達50年的殖民統治，直至1945年日本戰敗投降。二戰後，日本國內保守主義勢力對台灣地區始終抱有錯誤的“台灣情節”。即便在日台“斷交”後，日本保守政客仍與台灣地區保持著較緊密的聯繫——自民黨內部甚至存在所謂的“台灣幫”。隨著日本右傾化的加劇，日本保守主義勢力擴大，部分保守政客為維持、擴大其政治影響力，積極拉攏日本國內“親台”勢力，不斷蠶食中日四個政治文件的精神與內涵，在一個中國問題上瘋狂試探中國的底線。特別是在日本前首相安倍晉三遇襲身亡後，荻生田光一、世耕弘成等日本保守政客，為爭奪“安倍遺產”積極竄訪中國台灣，加強對台灣事務的關注與介入力度，積極為“台獨”分子的分裂行動呐喊助威。

