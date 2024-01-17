國台辦：台當局應盡快取消兩岸航空不合理限制

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 徐媛攝） 中評社北京1月17日電（助理記者 徐媛）國務院台灣事務辦公室17日上午舉行例行新聞發布會。發言人陳斌華回答記者提問時表示，目前，大陸14個城市每周執飛兩岸航線共500多班客運航班，運送旅客8萬餘人次。兩岸航班、運量雖較疫情期間有所增長，但因航點有限，總體上兩岸往來仍有較大不便，兩岸民眾對兩岸直航航點全面復航的呼聲仍非常強烈。春節是中華民族最重要的傳統節日，廣大台生台商台胞希望能順利返鄉過節、闔家團圓。我們願意盡最大可能提供便利。民進黨當局應盡快取消兩岸航空運輸方面的不合理限制，滿足兩岸民眾特別是台灣民眾的需求。



記者提問：春節臨近，請發言人介紹一下大陸方面將為台商台胞返鄉過年提供哪些便利措施？



陳斌華：根據兩岸空運相關安排，兩岸航空公司可以在大陸61個航點與台灣10個航點間，每周共安排不超過890班客運航班運行。兩岸空中直接通航，極大便利了兩岸民眾往來，為增進兩岸同胞的共同利益發揮了重要作用。



去年以來，隨著疫情防控進入新階段，我們順應台灣同胞要和平、要發展、要交流、要合作的主流民意，積極推動兩岸空中直航航點復航。目前，大陸14個城市每周執飛兩岸航線共500多班客運航班，運送旅客8萬餘人次。兩岸航班、運量雖較疫情期間有所增長，但因航點有限，總體上兩岸往來仍有較大不便，兩岸民眾對兩岸直航航點全面復航的呼聲仍非常強烈。



春節是中華民族最重要的傳統節日，廣大台生台商台胞希望能順利返鄉過節、闔家團圓。我們願意盡最大可能提供便利。民進黨當局應盡快取消兩岸航空運輸方面的不合理限制，滿足兩岸民眾特別是台灣民眾的需求。