中國外貿亮點頻現，助力全球貿易高質量發展

中評社北京1月17日電／在充滿壓力和挑戰的2023年，中國作為全球貿易第一大國依然交出了一份良好的答卷。在2022年首次突破40萬億元的基礎上，百尺竿頭更進一步，2023年，中國的對外貿易額增至41.76萬億元，預計將連續第7年保持全球第一，為支持全球供應鏈穩定和疫後經濟復甦作出了不可或缺的積極貢獻。



國際貿易反映的是國與國之間的比較優勢，各方通過貿易獲得更具經濟優勢的商品，滿足自身的生產和消費需求。對於貿易大國而言，因為與全球各國有著緊密的經貿聯繫，其貿易數據的上升或下降，都會產生廣泛的影響。2023年，中國進出口在四個季度中規模不斷擴大，其中第2－4季度都在10萬億元以上，第4季度的10－12月同比增速逐步加快，在12月創造了中國月度進出口額的最大值3.81萬億元。中國貿易規模的擴大為全球貿易注入了更強動力，與中國建立和強化貿易聯繫在一定程度上也意味著更為穩定的增長。



2023年1月，修訂後的《中華人民共和國對外貿易法》取消了對外貿易經營者備案登記，企業探索和參與國際貿易的積極性得到顯著提升。2023年，中國有進出口記錄的外貿經營主體首次突破60萬家，其中，民營企業就有55.6萬家。民營企業自主性強，經營決策靈活，善於把握市場機遇。2023年，民營企業合計進出口額達到22.36萬億元，同比增長6.3%，高於整體的增速，在進出口總值中的占比也同比提升了3.1個百分點，達到了53.5%。



“一帶一路”共建國與中國的貿易聯繫更為緊密，各方間基礎設施“硬聯通”和貿易協定“軟環境”優化升級，為貿易增長創造了良好條件，而民心相通則成為貿易穩定發展重要的信心來源。2023年，中國與共建國的貿易額接近20萬億元（19.47萬億元），同比增長2.8%，占到中國對外貿易額近一半（46.6%）。中國與共建國之間的貿易顯著增強了各方抵禦全球風險衝擊、增強供應鏈韌性的能力，也為以中間品貿易為代表的各方貿易關係的改進，提升各方在全球價值鏈中的位置創造了良好條件。以共建國相對集中的拉美和非洲兩大區域為例，在全球大宗商品價格波動的情況下，包括農林漁產品在內的商品對華出口和機電產品的自華進口，為各國提供了有效的發展支撐。2023年，中國對拉美和非洲的進出口分別為3.44萬億元和1.98萬億元，同比增長了6.8%和7.1%，成為貿易的熱點區域。

