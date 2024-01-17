印尼多處火山再噴發　約6500人被疏散

中評社香港1月17日電／據香港中通社報導，印尼馬拉皮火山16日再度噴發，目前，尚未接到人員傷亡和重大財產損失報告。此外，過去兩天以來，勒沃托比－拉基拉基火山噴發了厚厚的棕色火山灰雲，當局疏散了弗洛勒斯島上的大約6500人。



據印尼火山和地質災害研究機構消息，當地時間1月16日5時16分，馬拉皮火山又一次噴發，持續時間為40秒。



近期，印尼火山噴發頻繁，在東努沙登加拉省發生的火山噴發是其中的一部分。這座高1584米的火山是東弗洛勒斯地區的“雙峰火山”——勒沃托比－拉基拉基火山和勒沃托比－珀倫普安火山——之一。



自14日以來，這座火山已經噴發了40次，一團團火山灰雲升騰到500米至1500米的高空。此前，馬拉皮火山14日亦再次噴發，濃煙和火山灰升騰到高空中，但沒有造成人員傷亡，附近100名居民被疏散。早在1月9日，當局已將火山的警戒級別提升至最高級別。



印尼官員們敦促當地居民和遊客遠離噴發區周圍半徑4公里以內的地區，並擔心一旦出現強降雨，冷卻的火山熔岩可能湧入河流中。



在地球的另一邊，位於北歐的冰島雷克雅內斯半島上，當地時間1月15日一座火山持續噴發，噴出的岩漿向半島上約4000人的小鎮格林達維克蔓延。雖然當地政府在數周前就已開始在小鎮周邊築起土質屏障，但仍未擋住岩漿湧入。



冰島氣象局表示，岩漿導致多處房屋起火，進入小鎮的主要道路也被切斷。冰島已將該國警報級別提升至最高的“緊急”級。



（來源：香港中通社）