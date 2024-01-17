許淑華：三黨不過半誰掌“立院”龍頭意義不大

南投縣長許淑華。（中評社 方敬為攝） 中評社南投1月17日電（記者 方敬為）“立法院”新任“立委”2月1日就職後，隨即將展開正、副院長選舉，藍綠白政黨競合狀況，各界關注。國民黨南投縣長許淑華今天對此表示，本屆“立委”席次三黨皆未過半，既然無絕對優勢政黨，正副院長由哪個黨派取得，意義都不大，法案推動仍得政黨協商。當然，若在野陣營能夠團結是最好，但這是理想，仍得看各黨考量，尤其是關鍵少數民眾黨。



本屆“立委”選舉，國民黨取得52席、民進黨51席、民眾黨8席，親藍無黨籍2席。



許淑華17日參訪“玄愛兒少愛心家園”，對於“立法院”正副院長選舉的看法受訪表示，目前國民黨當然是以52席領先，再加上兩位無黨籍的委員，其實都是跟藍營比較友好的，但即使藍營有席次優勢，卻也沒有辦法單獨過半，沒有“絕對優勢”，國民黨要爭取“立法院”龍頭有利基，可是仍要看民眾黨是否支持。



曾任“立委”的許淑華指出，這兩天民眾黨8席“立委”點名藍綠回應“立院”改革主張，以做為後續投票是否支持的依據。藍營方面是態度正面，可是就她個人的觀點而言，無人能夠確定民眾黨最終的投票意向，藍營或許可以考慮照自我步調安排，畢竟，在三黨不過半的情況下，正副院長是由哪個政黨擔任，意義都不大。



許淑華說明，因為沒有絕對優勢的政黨，所以在任何重要的法案最後還是必須透過表決，還是要透過政黨協商，所以無論院長是國民黨籍也好還是民進黨籍也好，甚至民眾黨籍，都沒有強勢主導議事的能力。因此，“立院”正副院長的選舉，她反而不認為需要過於著力，關鍵是如何營造在野陣營團結的氛圍，建立後續在法案推動合作上的默契，可能相對重要。