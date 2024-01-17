﻿泰國旅遊巴側翻　中國遊客17傷

中評社香港1月17日電／據大公報報導，《曼谷郵報》報導：當地時間16日上午，一輛小型旅遊巴士在泰國布吉島北部的塔廊縣側翻，造成17名中國遊客受傷，其中2人傷勢嚴重。



當天上午7時50分左右，布吉府Tha Chatchai警察局接到報告稱，在塔廊縣的Thep Krasattri路出口處一輛載有外國遊客的大巴側翻。



泰媒報導指，事故發生地點為當地交通黑點，附近有警告牌提醒司機減速。現場畫面顯示，涉事的白色旅遊巴側翻，橫臥在兩條行車線上，車頭嚴重受損，擋風玻璃整塊脫落，多名乘客坐在路邊等候救援。



警方報告稱，事故巴士共有20人，包括16名中國遊客、1名中國籍領隊、1名泰籍導游，以及泰籍司機和助理。事故造成17名中國遊客受傷，包括6名男性、8名女性和1名兒童，其中2人重傷。另外，1名泰國司機及其助理受輕傷。醫務人員到達現場後，對傷者進行了急救，大多數傷者均因撞擊遭到擦傷及扭傷。所有傷者均被送往塔朗醫院治療。



這輛大巴車正前往攀牙府斯米蘭島，行駛到事發點時，車輛失去控制側翻。初步調查認為，事故原因可能是巴士行駛速度過快，導致在彎道處失控並翻車。布吉旅遊警察及相關部門官員已經抵達醫院，為受傷遊客提供幫助。



（來源：大公網）