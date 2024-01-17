﻿特朗普官司纏身　贏初選首戰後出庭受審

中評社香港1月17日電／據大公報報導，綜合《紐約時報》、路透社、CNN報導：美國前總統特朗普15日以壓倒性優勢贏得艾奧瓦州共和黨初選。儘管特朗普在第一個總統任期內劣跡斑斑，且如今還面臨4宗刑事訴訟，仍有大批“鐵杆粉絲”團結在他身邊。美媒稱，出現這種怪象的原因之一是美國選民對美式政治體制極度不滿。前聯邦參議員克雷格抱怨說，共和黨在某種程度上已經變成以特朗普為中心的“邪教”。



根據美聯社公布的計票結果，特朗普在艾奧瓦州共和黨初選中贏得約51%選票；佛州州長德桑蒂斯以21%的得票率位列第二；前美國駐聯合國代表黑利（前譯黑莉）緊隨其後，獲得約19%選票；印裔企業家拉馬斯瓦米僅獲約8%選票，15日宣布退選，改為支持特朗普。約11萬人參與了此次投票。



德桑蒂斯或放棄新罕布什爾



特朗普在艾奧瓦州首府得梅因發表講話，呼籲美國“團結起來”，但很快又開始大談引發社會分裂的話題，包括驅逐更多非法移民等。黑利則表示，她將前往新罕布什爾州，為將於23日舉行的下一場初選造勢。與高度保守的艾奧瓦州相比，新罕布什爾州選民更為溫和，該州初選被視為特朗普黨內對手減緩他前進勢頭的最佳機會。



CNN日前公布的民調顯示，特朗普在該州共和黨選民中的支持率為39%，黑利支持率為32%，德桑蒂斯僅為5%。德桑蒂斯最初以特朗普頭號勁敵的身份參加初選，如今卻陷入困境。《紐時》稱，德桑蒂斯的競選資金所剩無幾，似乎已放棄新罕布什爾州，準備直接去南卡羅來納州拉票。



美國選民對體制極度不滿



特朗普在第一個總統任期內表現糟糕，導致共和黨失去對白宮和國會的控制權；他也沒能兌現在2022年中期選舉掀起“紅色浪潮”的承諾，共和黨僅在眾議院取得微弱優勢；他如今面臨干預2020年大選結果等4宗刑事訴訟，被控91項罪名。特朗普剛在艾奧瓦州贏得“開門紅”，就不得不馬不停蹄地趕往紐約受審。16日，女作家卡羅爾指控特朗普誹謗的民事訴訟案在紐約開庭，特朗普計劃在庭審結束後前往新罕布什爾州繼續參加競選活動。

