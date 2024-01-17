中評鏡頭：新竹縣長楊文科揮毫發揚中華文化

楊文科寫春聯發揚中華文化。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹1月17日電（記者 盧誠輝）中國國民黨新竹縣長楊文科17日在縣府大樓一樓大廳現場揮毫寫春聯發揚中華文化，並向鄉親拜早年，楊文科表示，書法是中華文化的靈魂與瑰寶，讀書跟寫字相輔相成，新竹縣府也將書法課程納入課綱，希望學生從小就能學習寫書法，一起發揚中華文化。



新竹縣政府舉辦“祥龍獻瑞-春聯揮毫贈送活動”20日將在縣府大廳登場，活動將結合財團法人新竹縣文化基金會主辦的“新竹縣第二屆縣長盃全國書法比賽”一起展出，楊文科將邀請23位書法家、版畫老師與得獎者齊聚一堂，現場揮毫寫春聯，讓新竹縣鄉親可以免費索取限量春聯，增添年節喜氣。



楊文科因有感於書法教育長期以來被忽略，今年特別與新竹縣文化基金會合作，集結縣內書法大師、教育資源，讓書法教育向下扎根，並透過競賽及書寫春聯來發揚中華文化，希望藉由年輕學子的加入與傳承，讓書法藝術薪火相傳、生生不息。



新竹縣政府文化局長李安妤指出，貼春聯賀新年是春節不可或缺的傳統習俗，為弘揚及推展書法的傳統中華優良文化，每年都會在春節前夕舉辦揮毫送春聯活動，活動當日將有多位書法名家現場揮毫寫春聯贈送給民眾，春聯揮毫贈送活動包含創意與傳統書藝、絹印紅包袋及版印年畫等，歡迎新竹縣鄉親一起來共襄盛舉。