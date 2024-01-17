林伯豐：台定要重啟兩岸溝通　防外銷陷困境

三三企業交流會理事長林伯豐接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月17日電（記者 張穎齊）民進黨賴清德當選，諾魯隨即與台灣斷交，外界更擔心ECFA中斷。三三企業交流會理事長、台玻董事長林伯豐17日表示當前最重要的是要改善兩岸關係，和平穩定的兩岸關係，是台灣經濟持續發展的重要動力，期盼賴清德能重建兩岸溝通管道，鬆綁兩岸經濟、觀光、文化交流的限制，積極維持ECFA，工商界願和政府一起為兩岸關係良性互動貢獻心力。



三三會今日中午在台北市中山區美福大飯店舉行1月例會，由理事長林伯豐、副理事長、大成集團董事長韓家宇擔任主持人，請到“環境部長”薛富盛進行專題演講。林伯豐會前受訪。



林伯豐特別強調，一定要重啟兩岸溝通交流，否則ECFA將會出現問題，台灣會陷入外銷困境。



記者問，賴清德當選，是否會影響外界投資台灣，台商是否有困境？林伯豐說，一定會影響，好壞就看政策，若能做好好做，往對的方向就會好，否則就下滑，希望能符合台灣民意，而賴清德是4成民意選出來的，未來若出現要犧牲性命、財產的狀況，是沒人會願意承擔的。



對於記者詢問，林伯豐表示，兩岸關係要先開啟溝通，有溝通才會有交流、有交流才能解決問題，否則ECFA要持續，可能會有問題，還有CPTPP、RCEP）若都不能讓台灣加入，台灣的外銷將陷入困境，新“總統”應積極進行兩岸溝通，跟美國溝通一樣重要。



林伯豐說，ECFA影響石化、機械、工業、紡織業、農產品，若中斷都將受到重要影響，電子業則無影響，因本來就零關稅，但120億元新台幣的差額別再擴大，ECFA爭議放WTO世界貿易組織檢討，是沒效的，要面對事實、克服困難。