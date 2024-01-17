瑙魯共和國議會決定同中國恢復全面外交關係

（圖片來源：CGTN） 中評社北京1月17日電／據CGTN報導，當地時間1月16日，瑙魯共和國議會通過決議，決定同中華人民共和國恢復全面外交關係。



決議表示，瑙魯共和國議會以確保瑙魯國家利益為首要任務。瑙魯共和國堅定奉行與各國和平共處、和平解決爭端的原則。



瑙魯政府根據瑙魯共和國憲法第17（1）條所賦予的權力，於當地時間1月15日宣布斷絕同台灣的所謂“外交關係”，願同中華人民共和國恢復外交關係，承認一個中國原則，並按照聯合國2758號決議，承認中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分。



瑙魯共和國議會對政府決定表示支持、認可和肯定，並承諾將努力加強瑙中關係，將秉持相互協作與合作的新精神，與中華人民共和國建立友好關係。



1月15日，中國外交部發言人就瑙魯政府宣布同台灣“斷交”、願同中國復交答記者問時表示，瑙魯作為主權獨立國家，宣布承認一個中國原則，同台灣當局斷絕所謂“外交關係”，願同中國恢復外交關係，中方對瑙魯政府決定表示讚賞和歡迎。世界上衹有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。這已為聯合國大會2758號決議所確認，是國際社會普遍共識。

