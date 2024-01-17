﻿美媒搶先宣布勝者　引“干預選舉”爭議

中評社香港1月17日電／據大公網報導，《紐約時報》報導：15日晚，艾奧瓦州共和黨黨團會議開始不到30分鐘，很多選民還沒有開始投票，CNN、美聯社等美國主流媒體便爭先恐後地宣布特朗普勝出。特朗普的競爭對手對此大為不滿，指責媒體干預選舉。“搶跑”的媒體則辯解稱，他們已收集到足夠數據，預測結果是符合規則的。



當地時間15日晚7點，艾奧瓦州共和黨人在1600多個地點舉行黨團會議。30分鐘後，CNN和美聯社幾乎同時宣布特朗普勝出，霍士新聞、NBC等媒體亦在不久後做出相同預測。當時在很多黨團會議舉辦地點，各位參選人的代表仍在發表演說，選民尚未開始投票便在手機上看到了“初選結果”。德桑蒂斯的政治盟友、聯邦眾議員羅伊憤怒地表示：“你在開玩笑嗎？還沒開始投票，美聯社就宣布結果了？”



《紐時》表示，媒體通常不會在投票結束前預測結果，但艾奧瓦州黨團會議是一個例外。選民必須在7點前進入會議地點，美聯社等媒體認為這個時間點等同於“票站關閉”。2020年，美聯社在黨團會議開始僅25分鐘後便預測特朗普是最終贏家。但一些選民和競選助理認為，提前宣布特朗普勝出的確會影響尚未投票的選民。



美聯社解釋稱，他們的預測基於艾奧瓦州8個縣的初步投票數據，該數據與早前的民調一致，顯示特朗普大幅領先。



（來源：大公網）