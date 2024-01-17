﻿日本觀測到罕見“火流星”

目擊者發布在網上的視頻截圖顯示，天空中15日有火球劃過，還閃著綠光。（來源：大公網） 中評社香港1月17日電／據大公網報導，HK報導：日本關東地區等地15日上午觀測到流星中特別明亮閃耀的“火流星”。專家指出，這種明亮程度相當罕見，且可能會有隕石落下。



日媒報導稱，神奈川縣平塚市博物館天文研究員藤井大地表示，設置在平塚市與靜岡縣富士市的攝影機，當天上午6時55分左右拍到火流星劃過天空的畫面。影片中可看到北方的天空快亮時，空中出現明亮且像是火球的物體在數秒內劃過天空，其間還不斷閃爍著綠色光芒。藤井初步推斷，火球以每秒42.2公里的速度降落，從神奈川縣的上空劃向長野縣的方向。



該學者將拍攝影片分享到社媒平台，立即引起眾多網友轉發，也讓其他民眾分享自己所拍攝到的疑似火流星畫面。有目擊者分享表示自己看到像是火球的物體，以及聽到如爆炸聲的聲響。藤井表示“看到火流星劃過變亮的天空相當驚訝”，因為火球的亮度高，代表其直徑可能有數十公分大小，非常罕見也“很不尋常”，且有隕石落下的可能性。



據報導，除了一般流星之外，塵埃或碎石塊等體積較大的流星體與大氣層摩擦燃燒時，出現如火球的紅色光芒，其停留空中的時間亦較長，被稱為“火流星”。



（來源：大公網）