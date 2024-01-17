﻿歐洲憂特朗普回歸　擬疏遠美國

中評社香港1月17日電／據大公網報導，CNN報導：特朗普可能重返白宮，令歐洲國家感到緊張。歐洲央行行長拉加德日前直言，從特朗普第一個任期的政策來看，他若再次當選美國總統，將成為對歐洲的“威脅”。美媒14日援引歐洲外交官稱，為應對這種威脅，歐洲計劃“疏遠美國”。



歐盟內部市場專員布雷頓11日提到特朗普2020年與歐盟委員會主席馮德萊恩的對話，當時特朗普說，如果歐洲受到攻擊，美國不會保護歐洲。多名歐盟官員告訴CNN，布雷頓回憶這番對話的時機非常敏感：北約成員國的彈藥庫存因為援助烏克蘭而耗盡，歐盟正在嘗試建立獨立於北約的自主防禦能力。



特朗普擔任美國總統時期經常抱怨歐洲國家軍費過低，在安保問題上搭美國“便車”；他對烏克蘭的“敵意”在其下台後依然影響著美國的政策，共和黨至今不願支持新的援烏方案。一名歐盟高級外交官說，特朗普讓歐洲意識到美國並不總是按照歐洲的利益行事，尤其是當美歐利益衝突的時候。



CNN表示，歐洲近年嘗試降低在軍事和經濟領域對美國的依賴，但目前收效並不明顯。一些歐洲外交官認為，若特朗普再次當選美國總統，歐洲的最佳應對方式是保持冷靜，並繼續推進“與美國保持距離”的計劃。



（來源：大公網）