新系：選前有意讓賴退流　怕被認為是切割

賴清德車隊進入民進黨中央地下停車場。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北1月17日電（記者 黃筱筠）民進黨派系新潮流辦公室今日主動發出聲明，民進黨當選人賴清德退出新潮流。選前台灣民眾黨柯文哲一再喊出“新潮流不倒，台灣不會好”，為何賴選前不“退流”？新系人士表示，選前有討論過是否讓賴退出新朝流，但擔心外界認為這是在切割，因此沒有選前“退流”。但既然賴已經選上，就不應該有標籤，新系有共識希望賴“退流”，也跟賴本人進行討論，賴也願意。



賴清德今天出席民進黨中常會，是選後第一次召開中常會。賴並未對媒體開放中常會，車隊依然是由黨中央地下車道進入。



對於賴清德退流過程，新系人士說，新潮流沒有要他離開。賴清德本來就覺得他代表民進黨這個黨，代表民進黨在做事。之前，因為很多人拿新潮流標籤亂貼，而大家也都有共識，覺得不需要讓賴被消費。



對於為什麼不在選前宣布退流，新系人士說，“選前提會讓人家覺得我們在切割，沒有必要，又會創造另外一個話題”，所以，就選完該處理，該面對就面對。



至於派系內部有無正式會議討論，新系人士表示，他們派系內部沒有真正討論，但大家心理都有共識。也沒有開政協會議，而當然這個事情，也跟賴清德本人通過電話，不會是他身邊的代表人。因為他本人要願意啊。而且他現在也選上了，更不應該有這個標籤。