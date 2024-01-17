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美日韓舉行海上聯合訓練
http://www.CRNTT.com   2024-01-17 14:44:50


　　中評社北京1月17日電／據央視新聞報導，當地時間17日，據韓國聯合參謀本部消息，美日韓三方於1月15日－17日在韓國濟州島南部公海上舉行了海上聯合訓練。

　　此次訓練，美方出動卡爾文森號航空母艦、普林斯頓號巡洋艦；韓國海軍出動世宗大王艦、王建艦；日本海上自衛隊出動金剛號驅逐艦等共9艘艦艇參與。

　　（來源：央廣網）

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