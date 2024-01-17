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受冬季風暴影響　美國超兩千架次航班被取消
http://www.CRNTT.com   2024-01-17 14:45:17


　　中評社北京1月17日電／據央視新聞報導，美國有線電視新聞網（CNN）當地時間1月16日報導，因受新一輪冬季風暴影響，截至美國東部時間16日下午5時，美國全國範圍內已有超過2000架次航班被取消，而超過7000架次航班遭遇延誤。根據報導，美國聯合航空公司和美國西南航空公司均取消了300多架次航班。

　　跟蹤航班實時動態的FlightAware網站數據顯示，自12日以來，美國全國範圍內每天都有超過1000架次航班被取消，從12日至15日，有近8600架次航班被取消。

　　（來源：央廣網）

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