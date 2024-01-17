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波音公司雇獨立顧問審查其商用飛機質管體系
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2024-01-17 14:45:29
中評社北京1月17日電／據央廣網報導，路透社報導，當地時間1月16日，美國波音公司任命美國退役海軍上將柯克蘭·唐納德（Kirkland Donald）為獨立顧問，負責領導對波音公司商用飛機的質量管理體系進行全面質量審查。
波音公司表示，唐納德和一個外部專家團隊將向波音公司首席執行官戴夫·卡爾霍恩，以及波音公司董事會航空航天安全委員會提供建議，該任命立即生效。
（來源：央廣網）
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