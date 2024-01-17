尷尬！三三會盼核電　“環境部長”演講談非核

左起“環境部長”薛富盛、三三會理事長林伯豐、副理事長韓家宇。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月17日電（記者 張穎齊）台灣缺電問題引發企業憂心，台灣“環境部長”薛富盛17日應邀出席三三企業交流會專題演講稱，按照法規核一、二、三本來就要除役，邁向2025非核家園是依法有據，核四是否重啟則已公投過，沒考慮，反倒有無縣市長願意帶頭讓核廢料放在你的縣市？



三三企業交流會今天在台北市中山區美福大飯店舉行1月例會，由三三會理事長、台灣玻璃工業公司董事長林伯豐、三三會副理事長、大成集團董事長韓家宇擔任主持人。林伯豐呼籲新政府、賴清德應思考核電，薛富盛專題演講卻大談非核家園。



林伯豐在演講會前致詞表示，代表三三會提出要政府思考啟動核能這樣的綠電。



薛富盛卻當場給了個釘子，他演講時回應，核一、二、三照法規機組已要除役，法規是除役的過渡階段為期8年，至於核四是否重啟，已有公投結果，沒有考慮重啟。



薛富盛說，邁向2025非核家園依法有據，當然將來是否有新技術能解決核廢料的問題？並達到全民共識，那是還可研議的。不過可看到美國的核反應爐計劃都取消，看最新的核融合技術能否有望突破？那屆時大家對核能的想法可能就會改變。



薛富盛直言，由於核廢料處理尚有問題，有沒有縣市長願意帶頭願意將核廢料放在他執政的縣市？若有的話，那很好。只見台下一片靜默，企業家們仍有風度，不過有的表情微妙，似不認同。



演講結束後，林伯豐仍有風度頒感謝品給薛富盛，眾人合影再散會。