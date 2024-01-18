斯丹迪奇：美國單極時代已結束　世界更混亂

天下經濟論壇。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北1月18日電（記者 俞敦平）《經濟學人》The World Ahead總編輯湯姆·斯丹迪奇（Tom Standage）17日在2024天下經濟論壇（CWEF）揭曉今年十大趨勢，他特別點出美國總統大選將會是2024影響最大的一場選舉，將決定全球政治和安全的走向。而這十年間的晚期可能會出現一個能讓中國對台灣採行動脆弱的空窗期，這會對全球都是一個嚴峻的考驗。他認為美國的單極時代已經結束，世界正處於一個更加混亂和多極化的狀態，需要更多的合作和對話來解決衝突和危機。



天下經濟論壇於17日上午登場，斯丹迪奇（Tom Standage）以“2024全球趨勢大解析”為題透過預錄影片的方式進行演說。他認為，2024年將是一個充滿挑戰和變化的一年，選舉和新冷戰將是塑造未來的世界秩序的關鍵因素。



斯丹迪奇首先指出，2024年將是人類歷史上投票和選舉最多的一年，世界上大多數人將生活在舉行選舉的國家。2024年，全球將有大約75場國家選舉，這些國家的人口總數約為42億。這將使全球民主的狀態受到關注，因為你可能會認為這是民主的一大勝利，因為這麼多人將參與選舉，但事實是，民主不僅僅是投票。雖然選舉的數量很大，但選舉的質量和民主的質量卻存在巨大差異。有些國家，如印度和美國，被認為是有缺陷的民主，因為它們存在著貪腐、不平等和社會分裂的問題。有些國家，如俄羅斯，則是選舉無法改變誰在掌權的地方，因為它們被一個強大的領導人或政黨所控制。而這當然是每個人在2024年最關注的選舉，也就是美國總統選舉。這場選舉將影響全球的氣候政策、對烏克蘭的軍事支持和對中國的態度。根據目前的民調，特朗普（Donald Trump）有大約三分之一的機會重新獲得總統職位，這將使美國與其盟友和對手的關係更加緊張和不可預測。而如果拜登繼續執政，他將面臨一個更加強大和挑釁的中國，以及一個更加敵對的俄羅斯和伊朗。

