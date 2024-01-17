民進黨檢討年輕票流失　許淑華：不必禁抖音

民進黨台北市議員許淑華接受媒體採訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北1月17日電（記者 黃筱筠）民進黨雖然拿下大選勝利，但有關於年輕選票以及“立委”得票都有檢討的地方，尤其年輕選票的部分，因為台灣民眾黨柯文哲善用抖音傳輸短影音，在這次選舉發揮很大影響。民進黨新潮流中常委、台北市議員許淑華會前受訪表示，我們疏於到校園與年輕人互動，確實年輕票是我們要積極處理。



她也說，民進黨忽略新媒體科技，就像最近討論很熱的“科目三”舞蹈，其實不用去禁止，要去面對。這是要跟年輕朋友互動。至於年輕人為什麼討厭民進黨，可能也說不出原因，只是一個風潮。未來希望年輕人可以更認識政黨，我們會針對這個好好討論。



另外，民眾黨到高中發小草黨證，民眾黨說假訊息，這是否民進黨側翼發動？許淑華也說，應該是不會，如果民進黨側翼這麼強，現在也不會輸。這樣訊息是家長隱憂，但是有這樣程度嗎？不要給柯文哲這麼大的標籤。是否有發到這樣程度？應該是沒有這麼誇張。這可能是民眾黨想法、計劃，但能否落實？每個政黨都會爭取年輕票，我們也要去爭取。



民進黨秘書長許立明也提到，有關於年輕選票是否召喚不回來的問題，中常會大家有討論，大家反應意見都有聽到。特別很多提到要學著更直接、更有同理心和年輕世代溝通。相關技術面使用年輕人聽得懂的語言，接近年輕人的通路等，都要進一步加強。



媒體詢問是否使用抖音？許立明表示，當然這對民進黨是一個困難議題，如果禁止這個部分會引起反彈，“禁也不能禁、用也不能用”。他們採取的方式，就是用其他新媒體加強，包含YT、IG等，這樣語言習慣要持續，要多多的加強跟年輕人溝通。