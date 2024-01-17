國民黨提三點敗選檢討　可惜藍白合沒成功

國民黨文傳會主委林寬裕（右）受訪。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北1月17日電（記者 楊騰凱）中國國民黨今日召開2024“總統”敗選後的第一場中常會，根據國民黨文傳會主委林寬裕轉述，常會上提出初步檢討報告，主要有三點，第一是藍白合策略正確，但最後沒有成功，第二是不敵行政機器，第三是輸的票集中在南部，南部需要持續耕耘。



至於年輕人是不是因為認為國民黨“親中”，而不願支持國民黨？林寬裕強調，我們從來不是“親中”，我們是“和中”，親中的標籤是被別人貼上的。



國民黨今日中常會提出初步敗選檢討報告，但接下來國民黨主席朱立倫經領軍前往各縣市舉行感恩茶會，聽取地方基層對敗選的看法，將這些意見納入後，再提出更完整的敗選檢討。國民黨感恩茶會本周五開始，第一場在新北市。



林寬裕於中常會後受訪，轉述常會報告內容，並接受媒體提問。



林寬裕表示，今天中常會有提出選舉檢討報告，並聽取中常委的意見，也肯定有期許。檢討報告主要有三個部分：



第一個是我們從事後結果驗證，確實有六成左右的民眾屬於非綠，希望下架民進黨，希望政黨輪替，這代表我們一開始希望藍白合作的策略是對的，但最後沒有成功，導致我們無法掌握到更多選票。



第二，我們的兩岸論述以及下架貪腐等訴求都非常充足也有說服力，但畢竟不敵“國家”行政機器，我們講再清楚，一個“國家級”警報等等，就會讓民眾有不同想法，整個大環境對國民黨確實是比較不利的。



第三，國民黨此次“總統”大選輸給民進黨約91萬票，其中南部縣市輸了約70萬票，這裡面透露的意涵，我們很清楚的是，國民黨未來在南部要持續深耕，要持續為地方服務。

