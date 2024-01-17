斯丹迪奇：美中科技競爭是新冷戰的核心

2024天下經濟論壇17日在台北市晶華酒店登場。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北1月17日電（記者 俞敦平)2024天下經濟論壇17日在台北市晶華酒店登場，《經濟學人》The World Ahead 2024總編輯湯姆·斯丹迪奇(Tom Standage)在QA階段，回應了現場觀眾的提問。他談到，台灣選後中美台三方情勢的解讀、美中科技戰的看法。他認為台灣選舉結果是維持現狀的勝利，而美中科技競爭是新冷戰的核心。



對於美中脫鉤與新冷戰，斯丹迪奇認為美國總統選舉是2024年最重要的另一個選舉，因為它將決定美國與中國的競爭和合作的程度，以及美國在全球的領導力和影響力。他認為這是新冷戰的核心。美中之間的技術競爭不僅涉及到經濟利益和創新能力，還涉及到國家安全和意識形態的對抗。美國為了遏制中國的技術發展，採取了多種限制措施，包括禁止其公司和盟友向中國提供先進的晶片和設備。美國還打算加強對灰色市場的打擊，防止中國通過走私獲得技術。



斯丹迪奇說，中國則反制美國，限制稀土元素等資源的出口並加大對晶片產業的投資。西方也在投資自己的技術產業，減少對中國的依賴。雙方都在試圖實現技術自給自足，但這個過程很漫長，也很困難。美中脫鉤並不符合現實，因為雙方仍然有很多的互相依賴。科技是新冷戰的核心，也是影響全球地緣政治的關鍵因素。



斯丹迪奇也表示，他認為台灣的大選是2024年最重要的選舉之一，因為它涉及到台灣的生存和安全，以及美中台關係的平衡。雖然民進黨在台灣大選中獲勝，但在“立法院”選舉中卻沒有獲得多數席位，這意味著“立法院”是分裂的，這可能會阻礙一些重要的政策和改革的推進，例如兩岸貿易、社會福利和環境保護等。這也意味著維持現狀，因為沒有一個政黨能夠單方面改變台灣的“憲法”或對外關係。這是一個意味著一切如故也不會有美中台關係的重大變化。



斯丹迪奇預期中國會在賴清德就職後，採取某種象徵性的軍事行動，來測試賴清德的決心，並看看美國會如何回應。這是一種常見的模式，也在過去發生過很多次，例如1996年的台灣海峽危機和2016年的電話門事件。希望這種行動不會升級成真正的戰爭，而只是一種政治信號，表明中國不會放棄對台灣的主權要求，也不會接受台灣的“實質獨立”。