龍頭之戰韓昌配？綠總召柯建銘譏沐猴而冠

民進黨“立法院”黨團總召柯建銘受訪。（中評社 資料照） 中評社台北1月17日電／2024大選落幕，“立法院”新會期將面臨三黨不過半，傳出國民黨韓國瑜搭配民眾黨黃國昌攻龍頭。民進黨“立法院”黨團總召柯建銘17日受訪表示，“立法院長”讓中國國民黨韓國瑜當好嗎？利弊得失要兩邊看待，政治不是衹有一面，這在民眾眼裡是向下沉淪，國民黨韓國瑜、台灣民眾黨黃國昌配，這是不是沐猴而冠？“正副院長”是一個“國家”的象徵，這對“國家”是好的嗎？



根據《中時新聞網》報導，柯建銘接受YahooTV《齊有此理》節目專訪指出，選舉結果藍白共62席、民進黨51席，這是要面對的。“立法院長”功能是什麼，重要工作是組織院會，還有外交，“立法院長”是資深實質的象徵，站在這個角度，並不是“立法院長”，法案就一路順遂，所以要很務實面對，對我們來說是高度充滿挑戰的局面。



柯建銘表示，民進黨不要祈求違背原則的東西，但要有危機意識。針對正副院長是否可能有“綠白合”？他說，除非民眾黨主動起義來歸，否則若民眾黨和韓國瑜合作，藍白合就是自取其辱和沈淪，國民黨沒有可信賴的，但民眾黨會團進團出，民進黨也必須務實面對。



柯建銘表示，召委方面藍白合也不可能拿到“國會”任何委員會2席召委，各委員會召委至少有一席。他表示，沒有過半的“國會”，後面的苦頭才多，這是充滿困難與挑戰的“國會”，而不是院長是誰的。



柯建銘指出，不用杞人憂天，有理才有力，不用太悲觀，沒過半的“國會”，過去民進黨執政時期，“國會”曾在2006年審查2007年總預算，“閣揆”蘇貞昌、副“閣揆”蔡英文，當年總預算沒有過，只能發薪水，經建計劃不能動，換張俊雄當“閣揆”才過。之後重大建設計劃勢必也會被卡住。



柯建銘表示，其次是法案很難推，兩黨利益基礎完全不同，要過也很困難，賴清德當選後也有說，衝突性法案暫時不提。國民黨曾講過，執政年金改革要重來，還有“國安”五法等法案，“國會”過半都會改過來。還會面對到同意權，都是未來的挑戰。



至於是否可能綠白合？柯建銘說，他稍早和民進黨“立委”許智傑通話時才提醒許，很多話要小心一點，現在可以“立委”點名“閣揆”了？這要尊重“總統”。柯說，現在如此處境，要慎思發言，要有高度上位思考，“立法院”要做“立法院”的事情。