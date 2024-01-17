白宮證實：總統氣候特使克里將卸任

中評社香港1月17日電／據大公報報導，白宮網站當地時間16日消息，白宮新聞秘書卡里娜·讓－皮埃爾證實，美國總統氣候問題特使克里將卸任。



白宮網站指，卡琳·讓－皮埃爾在新聞發布會上表示，“我可以證實，在未來數月，正如我剛才所說，在任職三年後，特使克里將離開本屆政府。”



另據美國《國會山報》13日報導，克里被曝已在一次會議上向美國總統拜登通報了他的決定。克里表示，他將卸任，並計劃幫助拜登競選連任。目前，尚不清楚何人將接替克里擔任氣候特使一職。



（來源：大公網）