香港學者：美國將台灣地區當作棋子

中評社北京1月17日電／據中國日報報導，2024年台灣地區領導人和民意代表選舉於1月13日舉行。計票結果顯示，民進黨候選人賴清德、蕭美琴當選台灣地區正副領導人。香港中文大學社會學系榮休講座教授劉兆佳1月16日在《中國日報》撰文稱，美國只是把台灣當作棋子，中國統一大業不可逆轉。



美國將台灣當作棋子



文章指出，多年來，美國一直在拉攏盟友和夥伴，特別是爭取一些亞洲盟友的支持，妄圖建立針對中國的戰線。美國長期攻擊抹黑中國，千方百計遏制並孤立中國。



美國致力於加強與台灣地區的軍事和“官方”聯繫，不僅是為了增強後者的“防禦能力”，也是為了更好地利用這枚棋子。與此同時，台灣島內的“台獨”勢力日益囂張，不僅拒不接受“九二共識”，還不斷挑戰一個中國原則，導致近年來兩岸關係日趨緊張。



美國政界和西方媒體對此次台灣地區領導人選舉的關注有限，沒有公開支持任何一名候選人，這多少有些出人意料。當然，我們不知道美國在幕後做了什麼，因此不能排除一些秘密行動。種種跡象表明，美國認為，無論哪位候選人當選，都無法逃出其手掌心，不能影響或干涉美國對中國大陸的政策。



美國之所以如此有把握，是因為海峽兩岸的實力差距已經無法逾越，台灣在國際社會上日益孤立，越來越依賴美國的安全保障。台灣地區領導人不可能違抗美國的意志。

