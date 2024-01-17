國際觀察丨“休克療法”致阿根廷物價飈升

中評社北京1月17日電／據新華社報導，阿根廷總統米萊就職一個多月來，推出一系列旨在挽救經濟的“休克療法”改革措施，以期減少財政赤字和控制通脹。新政策推出以來，阿根廷物價飈升，民眾生活質量下降，反對黨和工會紛紛發出質疑。



米萊在去年12月就職演講中說，阿根廷面臨“危急”經濟形勢，通脹嚴重、貧困率上升、難以獲得外部信貸支持。阿根廷需要“休克療法”以挽救經濟。在他執政初期，阿根廷將面臨一段時間的“滯漲”，這期間的經濟數據將比之前更差。



米萊政府推出了一系列政策減少財政赤字，包括將政府部門由18個減少至9個、降低政府對能源和交通的補貼、停止新建公共工程招標等。新政府還把阿根廷比索官方匯率從1美元兌換約400阿根廷比索貶值至1美元兌換800阿根廷比索，並放鬆進口管制。



除了直接財政經濟措施，米萊政府還在推進廢除和修改200多條法律，以放鬆政府和法律對國內經濟領域的管制，以及便利進出口貿易。此外，米萊及其團隊都表示“美元化”是其執政的中期目標，但至今還未公布“美元化”的路線圖。



一系列新政策推出後，阿根廷物價出現大幅上漲。阿根廷國家統計與人口普查研究所11日發布報告稱，該國2023年12月通脹率達25.5%，2023年累計通脹率達211.4%，雙雙創下1990年以來最高紀錄。



2023年12月以來，阿根廷食品價格上漲了幾乎一倍。以阿根廷盛產的牛肉為例，12月初一公斤牛肉超市售價約為4000阿根廷比索（約合人民幣35元），而1月初已漲至約8000阿根廷比索（約合人民幣70元）。很多家庭因為牛肉價格飛漲不得不轉而選擇較為便宜的豬肉和雞肉。



阿根廷一家食品公司高管接受當地媒體採訪時表示，新政策公布後，該公司產品的零售價格平均上漲了40%至50%。

