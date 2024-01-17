新西蘭議員因被控多次行竊黯然辭職

中評社北京1月17日電／據法新社1月16日報導，新西蘭首位難民出身的議員戈爾裡茲·加赫拉曼16日因涉嫌入店行竊而辭職，她說入店行竊與個人壓力和創傷有關。



加赫拉曼是新西蘭中左翼黨派綠黨的一名議員，也是該黨司法方面的發言人，她在受到三起盜竊零售商品的指控後正在接受警方調查。



這位曾經的人權律師、現任議員表示，自己的行為“無法解釋”。



但加赫拉曼承認，她沒有達到人們對政治人物期望的標準，自己需要時間來解決心理健康問題。



她在一份聲明中說， 工作壓力讓她“做出了完全不符合自己性格的行為”。她說：“我不想為自己的行為找借口，但我確實想解釋一下。我就診的心理健康專家說，我最近的行為與引起極端壓力反應的事件是相符的，並且與此前沒有意識到的創傷有關。我讓很多人失望了，我很抱歉。我無法解釋這種行為，因為這從任何角度說都是不理性的。經過醫療鑒定後，我知道自己出現了狀況。”



現年42歲的加赫拉曼出生於伊朗，幼時隨家人移居新西蘭，她的家人作為難民在新西蘭獲得了政治庇護。



研讀 法律專業畢業後，她成為一名聯合國人權律師，在2017年進入新西蘭議會之前曾在聯合國國際刑事法庭工作。



她所涉的盜竊指控有兩起發生在奧克蘭一家奢侈品服裝店，另一起發生在惠靈頓一家服裝零售店，時間均在2023年底。



綠黨上周宣布，在警方調查期間，加赫拉曼已辭去在黨內的一系列職務。



該黨聯合領袖馬拉馬·戴維森和詹姆斯·肖在另一份聲明中表示，“我們很清楚，加赫拉曼女士處於極度憂慮的狀態。她已經承擔了責任並道歉，我們支持她辭職的決定”。