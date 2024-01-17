趙樂際同多米尼加眾議長帕切科舉行會談

中評社北京1月17日電／據新華社報導，全國人大常委會委員長趙樂際17日上午在人民大會堂以視頻方式同多米尼加眾議長帕切科舉行會談。



趙樂際表示，2018年5月，中國和多米尼加建立外交關係，開啟了兩國關係發展新篇章。5年多來，兩國元首保持密切溝通，為中多關係發展指引方向、擘畫藍圖。兩國政治互信不斷增強，經貿合作成果豐碩，人文交流日益密切，充分證明中多建交是民心所向、大勢所趨，符合兩國和兩國人民的根本利益。



趙樂際強調，中方讚賞多方堅持一個中國原則。世界上衹有一個中國，台灣是中國一部分，國際社會堅持一個中國原則的普遍共識和穩固格局不會改變。中多是共同發展的好朋友、合作共贏的好夥伴。希望雙方圍繞習近平主席提出的中國支持高質量共建“一帶一路”八項行動，加快對接發展戰略和需求，推動形成更多合作成果。加強多邊協調配合，攜手推動落實全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議。



趙樂際表示，中國全國人大願同多米尼加議會一道，共同築牢兩國關係發展的政治根基，助力兩國務實合作，進一步完善相關法律制度，為加強投資合作、擴大人員往來營造良好法治環境。深化各層級各領域友好交往，密切立法機構高層、專門委員會、友好小組、人大代表和議員之間的交流交往，增進互信和友誼，夯實兩國友好的民意基礎。



趙樂際介紹了中國的人民代表大會制度、全過程人民民主和中國式現代化有關情況。他表示，中方願同包括多米尼加在內的發展中國家加強交流互鑒，共同推進適合本國國情的民主政治建設，分享發展成果，實現共同繁榮。



帕切科表示，多米尼加恪守一個中國原則。不斷深化對華關係，是多米尼加各黨派的共識。我此次率跨黨派代表團訪華，親身感受中國發展的巨大成就，更加堅信多中建交對多米尼加人民意義重大。感謝中方在經濟社會發展、貿易投資、醫療衛生等各領域給予多方的寶貴支持。多米尼加眾議院願加強同中國全國人大的友好合作，深化立法等多領域交流，為促進兩國關係行穩致遠、增進人民之間的友誼發揮立法機構的積極作用。



郝明金參加會談。