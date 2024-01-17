走進中國（寧夏）援貝寧醫療隊

中評社北京1月17日電／據人民網報導，位於西非的貝寧共和國，被聯合國宣布為全球最不發達的國家之一，醫療設施匱乏，衛生水平低下。就是在這樣一個艱苦貧瘠的國家，活躍著一支中國醫療隊，他們用自己的愛心和精湛醫術，在當地救死扶傷，譜寫人間大愛，為貝寧百姓帶去福音、光明和希望。



援貝寧醫療隊總隊長李芙蓉在接受人民網記者採訪時介紹說，寧夏援助貝寧第26批醫療隊工作至今一年半來，共計門診接診11400人次，住院救治4000餘人次，完成手術1717台，搶救病人271人，中醫診治2700餘人次......



與時間賽跑，用專業知識救治急危病人



由貝寧經濟首都科托努驅車西北行，兩個多小時後，來到莫諾省省會洛克薩市。中國（寧夏）援貝寧醫療隊的洛克薩分隊，便位於這裡的莫諾和庫福省中心醫院裡。



洛克薩分隊眼科李芙蓉主任醫師接到貝方醫院緊急求助電話，急診科接診一名22歲患者，車禍傷致左側額、眼、頜面部大面積皮膚軟組織裂傷，並部分缺損、骨面外露。患者傷情嚴重，輾轉當地多家醫院均表示無法救治。患者遂被緊急轉運至莫諾和庫福省中心醫院，向中國醫療隊求助。



從事眼科專業臨床工作30年，具有豐富臨床經驗的李芙蓉緊急趕往醫院並仔細查看患者。患者左眼紅腫淤血，左眼部組織裂傷並缺損，角膜外露，角膜挫傷，左眼上臉皮膚大面積缺失、瞼板及肌肉斷裂，左側額部、左下眼瞼及面部組織不規則撕裂，局部組織缺失，眼瞼無法閉合，左顴弓骨面暴露，眶下壁及顴部骨質外露，傷口延伸至面頰部口角水平，傷口污染嚴重。



急診科值班醫師面對此例患者束手無策，此時距傷後已8個小時，如不能緊急手術，患者將面臨眼睛失明、傷口感染、面部瘢痕等諸多問題，“不能再等了。”李芙蓉當機立斷，決定為患者實施手術。手術於晚8點開始，在小心進行清洗、消毒後將創面修整、縫合，清理壞死組織，通過逐層縫合骨膜、肌肉及皮下組織，利用製作皮瓣等方式修補缺損的皮膚組織，因患者非常年輕，李芙蓉選擇最細的針線將皮膚縫合，以減少後期瘢痕形成，同時將斷裂的淚小管進行吻合併置管。

